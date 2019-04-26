انت الان تتابع رئيس الزمالك يهاجم شلبي وفاروق جعفر ويتوعد شوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
مدحت شلبي
أكد رئيس نادي الزمالك أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد أحمد شوبير، للمطالبة بعزله من منصبه كنائب لرئيس اتحاد الكرة. وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات متلفزة، إنه قدم عدة شكاوى لدى الجهات الرقابية ضد شوبير، مضيفًا: "أرفض الحديث في برنامج الزمالك كثيرًا عن شوبير، لأن هذا البرنامج انطلق من أجل أخبار النادي فقط، وموضوع تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي يشغل بال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والجبلاية ستنفذ ما يصب في مصلحة الفريق الأبيض، وما حدث من مدحت شلبي لا يصح على الإطلاق".
وواصل رئيس الزمالك: "كما لا يصح سكوت فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن تعليقات مدحت شلبي، ألتمس العذر للأخير بسبب سنه الكبيرة، وأنتظر موقف لجنة الانضباط الإعلامي من الواقعة". كما هاجم رئيس الشركة الراعية محمد كامل، بأنه وقف إلى جواره، وفي النهاية ذهب ليجامل الأهلي على حساب الأبيض، قائلا: "الزمالك لديه
كما هاجم رئيس الشركة الراعية محمد كامل، بأنه وقف إلى جواره، وفي النهاية ذهب ليجامل الأهلي على حساب الأبيض، قائلا: "الزمالك لديه مستحقات بنحو 62 مليون جنيه، ولن يذيع أي مباراة للأبيض بدايةً من الإنتاج الحربي إلا بعد الحصول على مستحقاته".
وأبدى رئيس الزمالك رغبته في أن يكون جمهور القلعة البيضاء مثاليا في مباراة النجم الساحلي، الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، قائلا: "مجموع التذاكر المخصصة لجماهير الزمالك 30 ألف تذكرة، وهذه هي الفرصة الأخيرة للجماهير، وإذا حدث أي تجاوز، لن يذهبوا للمدرجات إطلاقا".
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