نادال يتخطى فيرير ويتأهل لربع نهائي برشلونة

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٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

رافائيل نادال

تحسن أداء رفائيل نادال كثيرا ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة برشلونة للتنس بفوزه على مواطنه الإسباني ديفيد فيرير 6-3 و6-3، وسيواجه نادال في دور الثمانية الألماني يان- لينارد شتروف الذي حقق ثاني مفاجآته في غضون أسبوع بعد أن تخطى اليوناني ستيفانوس تيتيباس، وصيف بطل نسخة العام الماضي، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-2 بعد أن أطاح بالبلجيكي ديفيد جوفين المصنف العاشر قبلها بيوم، وتأهل الياباني كي نيشيكوري إلى دور الثمانية بعد فوز سهل 6-1 و6-3 على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، وسيواجه روبرتو كارباييس باينا الذي تخطى كريستيان جارين بمجموعتين متتاليتين.

وقدم المصنف الثاني عالميا، الذي فاز بلقب برشلونة 11 مرة من قبل، عرضا ضعيفا ضد ليوناردو ماير يوم الأربعاء، وخسر مجموعة في البطولة لأول مرة في أربع سنوات، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء "رويترز". وكسر نادال إرسال فيرير (37 عاما)، الذي سيعتزل التنس الشهر المقبل بعد بطولة مدريد المفتوحة، في الشوط السادس ليتقدم

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