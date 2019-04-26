انت الان تتابع ريال مدريد يثير غضب زيدان بعد التعادل أمام خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
ريال مدريد
أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن غضبه من تعادل ريال مدريد أمس الخميس، سلبيا مع خيتافي في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى خيبة أمله بعد فشل اللاعبين البدلاء الذين أقحمهم في المباراة، في صناعة الفرق، وفشل ريال مدريد في الفوز في أي من المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها خارج ملعبه، وهي النتيجة التي ارتضى بها خيتافي، خاصة أنها حافظت على وجوده في المركز الخامس في جدول الترتيب وحافظت على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في منافسته الشرسة مع كل من فالنسيا وإشبيلية.
وقال زيدان عقب المباراة: "حظينا بالكثير من الفرص للتسجيل ولكننا فشلنا. أنا غاضب بشدة من تلك النتيجة، كنا نستحق أكثر من التعادل". وأضاف الفرنسي: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية، وقدمنا مستوى دفاعيا مميزا ولم نغامر، وافتقرنا فقط إلى تسجيل الهدف الذي كان سيمنحنا النقاط الثلاث. نعم، نشعر بالغضب لعدم
وأضاف الفرنسي: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية، وقدمنا مستوى دفاعيا مميزا ولم نغامر، وافتقرنا فقط إلى تسجيل الهدف الذي كان سيمنحنا النقاط الثلاث. نعم، نشعر بالغضب لعدم الفوز".
وواصل: "أجريت تغييرات لتطوير الأمور، إلا أن التبديلات التي أجريتها (لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وتوني كروس) لم يقدموا ما توقعته منهم، الأمر الجيد الوحيد هو حفاظنا على نظافة شباكنا في مباراة اليوم".
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 65 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف قبل 4 جولات من الجولة النهائية، ويواجه الريال يوم الأحد المقبل رايو فاليكانو.
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