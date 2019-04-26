شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام هيدرسفيلد والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، فريق هيدرسفيلد، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 36 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً، وتنقلها مباشرة قناة «beIN SPORTS HD 2».

ويسعى ليفربول «88 نقطة» لاستعادة الصدارة مجددًا بعدما اقتنصها مانشستر سيتي «89 نقطة» بتغلبه على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.