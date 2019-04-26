رياضة | أيمن الرمادي يتلقى عرضا لتدريب أحد أندية الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن الرمادي يتلقى عرضا لتدريب أحد أندية الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان الإماراتي عن تلقيه عرضا من أحد أندية الوسط بالدوري المصري.

وقال الرمادي في تصريحات صحفية على هامش مباراة عجمان ودبا الفجيرة في الجولة الـ22 لدوري الخليج العربي أن العرض يحتاج للدراسة والتفكير خاصة وأنه يتلقى لأول مرة عرضا للتدريب بالدوري المصري.

ويسعى دبا الفجيرة للهروب من قاع الجدول حيث يمتلك صاحب ١٢ نقطة في المركز الـ14 والأخير.