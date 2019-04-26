اونلاين | HD القناة السعودية الرياضية KSA نقل حي مباراة الهلال والتعاون مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Al Hilal

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HD القناة السعودية الرياضية KSA نقل حي مباراة الهلال والتعاون مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Al Hilal

يستضيف نادي الهلال اليوم الجمعة ضيفه فريق نادي التعاون لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية والتي تقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

HD القناة السعودية الرياضية KSA نقل حي مباراة الهلال والتعاون مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Al Hilal

وقبل اللقاء نجح الفريق الهلالي في الوصول الدور نصف النهائي بعد أن تغلب في الدور الماضي على فريق نادي الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مباراة ماراثونية.

HD القناة السعودية الرياضية KSA نقل حي مباراة الهلال والتعاون مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Al Hilal

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في المقابل وصل فريق نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي بعد أن أطاح بفريق نادي الوحدة في الدور الماضي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

HD القناة السعودية الرياضية KSA نقل حي مباراة الهلال والتعاون مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Al Hilal

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +gmt.

HD القناة السعودية الرياضية KSA نقل حي مباراة الهلال والتعاون مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Al Hilal

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 وتطبيق دوري بلس.