انت الان تتابع نادر السيد يكشف تفاصيل «خناقة» مذيع قناة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

نادر السيد

كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والأهلي والمنتخب الوطني السابق، حقيقة اشتباكه مع أحد المعلقين بقناة النادي الأهلي، خلال حضوره لمباراة القمة بين شباب الزمالك والأهلي مواليد عام 99، لمشاهدة نجله الذي يلعب ضمن صفوف الفريق الأبيض، حيث أكد أنه فوجئ باقتراب أحد مذيعي قناة القلعة الحمراء منه موجهًا حديثه للسيد: «أنتم مش بتحفلوا علينا بالخمسة إحنا نحفل عليكم بالستة». وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» أنه لم يرد على المعلق ولا على استفزازاته لأنه لن يثير أي أزمة وأنه يعتبر محاولة الاشتباك معه إهانة للنادي الأهلي لأنهم كانوا داخل النادي.

وأوضح نادر السيد أن فتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء كان حاضرًا للمباراة ورفض ما حدث من تجاوزات وقام بتعنيف مذيع الأهلي. وفاز فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد عام 1999 على فريق النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما، الخميس،

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