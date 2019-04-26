نجوم الزمالك في حفل زفاف علي جبر

حرص عدد من نجوم الزمالك، على حضور حفل زفاف علي جبر لاعب بيراميدز، الذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى، بالتجمع الخامس.

وكان جبر وجه الدعوة لزملائه السابقين بالزمالك، لحضور حفل زفافه الذي أقامه عقب الانتهاء من مواجهة الفريقين.

يذكر أن علي جبر نجح في قيادة

فريقه بيراميدز للفوز على الزمالك بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي، في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للدوري، باللقاء الذي تسبب في الإطاحة بالزمالك من صدارة جدول ترتيب الدوري، لصالح بيراميدز.