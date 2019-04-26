حرص عدد من نجوم الزمالك، على حضور حفل زفاف علي جبر لاعب بيراميدز، الذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى، بالتجمع الخامس.
وكان جبر وجه الدعوة لزملائه السابقين بالزمالك، لحضور حفل زفافه الذي أقامه عقب الانتهاء من مواجهة الفريقين.
يذكر أن علي جبر نجح في قيادة
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الزمالك في حفل زفاف علي جبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.