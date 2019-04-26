رياضة | موعد مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد أنفيلد.

وقبل المباراة يطمح أبناء يورجن كلوب في تحقيق الفوز خاصةً وأنهم مقبلون على مباراة هامة ومصيرية ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما يطمح يورجن في تصدير الخوف في قلوب عشاق مانشستر سيتي خاصةً أن السبيرز تنتظرهم مواجهة هامة ضد بيرنلي الطامح في تأكيد بقائه بين أندية الدرجة الممتازة.

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في المقابل يطمح لاعبو هيدرسفيلد تاون في الظهور بصورة طيبة من أجل الحصول على فرصة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة الفرق الباقية في الدوري بعد تأكد هبوطهم رسمياً بإحتلال المركز الأخير.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة الريدز ضد هيدرسفيلد تاون في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات beIN SPORT الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإنجليزية حيث ستكون المباراة متاحة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2.