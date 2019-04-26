شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين بعد الاعتداء على المصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه خصم 150 ألف جنيه من لاعبي الفريق الأبيض وشهرين من طبيب الفريق بعد واقعة الاعتداء على المصور الصحفى فى مباراة بيراميدز الأخيرة. أضاف منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحو: "خصمت 150 ألف جنيه من اللاعبين وشهرين من إداري الفريق والاستفزازات التى تعرض لها لاعبو الفريق من المصور لا تعفيهم من المسئولية، وتم إيقاف عمال غرف خلع الملابس". تابع رئيس نادى الزمالك: "سنقوم بتنفيذ قرار نقابة الصحفيين بمنع دخول الصحفيين لنادى الزمالك تضامنا مع النقابة".

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