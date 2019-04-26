شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي إلى نصف نهائي سلة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس
تأهل الشارقة وشباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة 39 المقامة في البحرين، حيث فاز الملك الشرقاوي حامل اللقب على السيب العماني 97-81، وشباب الأهلي على العربي القطري 81-73.
ومن المقرر أن يخوض ممثلا السلة الإماراتية (الشارقة وشباب الأهلي) اليوم مواجهتي الدور نصف النهائي، وفي حالة فوزهما سيلعبان مباراة الختام ليكون بطل الكأس والوصيف من الإمارات.
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