الشارقة وشباب الأهلي إلى نصف نهائي سلة الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

تأهل الشارقة وشباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة 39 المقامة في البحرين، حيث فاز الملك الشرقاوي حامل اللقب على السيب العماني 97-81، وشباب الأهلي على العربي القطري 81-73.

ومن المقرر أن يخوض ممثلا السلة الإماراتية (الشارقة وشباب الأهلي) اليوم مواجهتي الدور نصف النهائي، وفي حالة فوزهما سيلعبان مباراة الختام ليكون بطل الكأس والوصيف من الإمارات.