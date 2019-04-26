شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ضيفاً على كلباء لتقصير مسافة الوصول إلى الدرع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يشهد اليوم الثاني من الأسبوع 22 من دوري الخليج العربي إقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين دبا الفجيرة الأخير وضيفه عجمان، بينما سيتحول الشارقة المتصدر إلى كلباء ليحل ضيفاً على «النمور»، في حين يستقبل الوحدة الخامس ضيفه الفجيرة وصيف القاع.

وسيكون ختام الأسبوع غداً السبت، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الوصل والجزيرة، والثانية بني ياس والعين.

في اللقاء الأول يدرك الشارقة متصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، أنه سيكون أمام مباراة تشكل منعطف طريق في مشواره نحو منصة التتويج، حين يتحول إلى كلباء، ليحل ضيفاً على اتحاد كلباء في السادسة مساء اليوم.

ويريد الشارقة كسب النقاط الثلاث، ليصبح على بعد نقطتين فقط من نيل الدرع السادسة رسمياً، بعدما نالها منطقياً.

ويحتاج الشارقة إلى 5 نقاط حتى يتوج رسمياً باللقب، ما سيجعل من الفوز بمباراة اليوم أقرب إلى الخطوة قبل الأخيرة في رحلته لاعتلاء المنصة وملامسة الدرع الغالية للمرة الأولى في زمن الاحتراف. ويجب على فريق الشارقة الانتباه من الفريق المضيف الذي نجح في كسب نقطة غالية ذهاباً. ولدى كلباء الكثير من الدوافع، ومنها إجبار المتربع على القمة على شرب كأس الخسارة الأولى هذا الموسم، وهي المهمة التي فشل بها «هوامير» المسابقة حتى الآن. وفي اللقاء الثاني، يستقبل الوحدة الخامس (34 نقطة) في السادسة و5 دقائق مساء اليوم على أرض استاد آل نهيان ضيفه الفجيرة وصيف القاع (15 نقطة).

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ويأمل الوحدة نسيان نشوة النتائج الإيجابية قارياً، عبر البحث عن نيل السعادة محلياً بتحقيق الفوز على الضيف المتعثر، وضمان التمسك بفرصة دخول دائرة الأربعة الكبار، ما قد يفتح للفريق فرصة انتزاع ولو نصف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

من جهته، سيسعى الفجيرة لكسب السعادة، أملا في كسب نقاط الأمل التي تساعده على الخروج من النفق المظلم. وقدم الفجيرة «ريمونتادا» من العيار الثقيل في المرحلة السابقة، حين حول تأخره بالثلاثة أمام الوصل إلى تعادل ثمين، ليكسب الفريق نقطة كان بأمس الحاجة إليها في رحلته من أجل تثبيت موقعه بين الكبار، وإن كان لا يزال يحتل مركز وصافة القاع. وفي اللقاء الثالث، يخوض دبا الفجيرة القابع في أسفل جدول الترتيب في السادسة مساء اليوم مباراة مصيرية، حين يستقبل على أرض ملعب الفجيرة ضيفه عجمان.

ونجح دبا الفجيرة في المرحلة السابقة في الخروج من ملعب محمد بن زايد بنقطة ثمينة، بعد التعادل الدراماتيكي مع الجزيرة، ما حفظ له فرصة الخروج من قاع الترتيب.

ووصل دبا الفجيرة إلى النقطة 12 هذا الموسم، ليثبت عن تطور ملموس تحت قيادة المدرب المواطن محمد الخديم الذي حصد الفريق تحت قيادته 8 نقاط، مقابل 6 نقاط خلال حقبتي المدربين السابقين كوميلي ومحمد قويض.

وسيحتاج دبا الفجيرة إلى اللعب بحذر أمام عجمان المتألق في الجولتين السابقتين، حين حصد خلالهما 4 نقاط من فوز تاريخي على العين وتعادل سلبي مع كلباء.

ولن يرضى عجمان بالتعثر في ملعب المنافس القابع في أسفل جدول الترتيب، خاصة مع وضع المدرب المصري أيمن الرمادي لهدف أساسي للفريق بالوصول إلى النقطة 35 ، حتى يكون الحصاد الأفضل للفريق البرتقالي في عالم المحترفين.