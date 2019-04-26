شكرا لقرائتكم خبر عن العريني رئيساً للجنة الانضباط السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة القانوني ماجد العريني. وخلف العريني الدكتور أيمن الرفاعي الذي رفضت اللجنة العمومية التصديق على رئاسته للجنة.

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