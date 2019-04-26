طارق سليمان: استمرار أداء الأهلي أمام المصري يضمن لنا الدوري فى النهاية.. فيديو

محمد رشاد
أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء اللاعبين مشددا على أهمية الفوز على المصري 2-0 مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الممتاز.
وقال سليمان عبر قناة النادي الأهلي: "لقد كانت مباراة صعبة لعدة أسباب لأنها تأتي بعد خسارتنا أمام بيراميدز، إضافة إلى أننا نواجه فريقا مميزا فاز على الزمالك قبل أيام، أهدرنا عدة فرص على مدار الشوطين، وحصدنا ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة بين ثلاثة أندية على اللقب، لم نحقق شيئا بعد، ولكنه انتصار مهم من أجل اكتساب الثقة".
وأشار "يتبقى للأهلي 7 مباريات،...
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