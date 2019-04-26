رياضة | رسالة نارية من جماهير ريال مدريد لرئيس النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من جماهير ريال مدريد لرئيس النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني انتقادلات لاذعة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز خلال مواجهة خيتافي مساء اليوم في الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن جماهير ريال مدريد دعت بيريز رئيس النادي للاستقالة من منصبه عن طريق رفع لافتات من المدرجات خلال لقاء خيتافي.

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واشارت الصحيفة إلى أن جماهير الريال قبل نهاية الشوط الأول رفعت في مدرج ألفونسو بيريز لافتة كتب عليها: "فلورنتينو بيريز ارحل الآن".. وعلى الفور تحرك أمن الملعب إلى مدرج الجماهير لإزالة هذا اللافتة.

لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تهاجم فيها الجماهير رئيس النادي بيريز وتطالبه بالاستقالة بل كانت هناك واقعة سابقة خلال لقاء ليجانيس من هذا الشهر.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تعادل بدون أهداف مع خيتافي مساء اليوم.