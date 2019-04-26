أتلانتا يضرب موعدًا مع لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا

تأهل نادي أتلانتا إلى نهائي كأس إيطاليا، عقب فوزه اليوم الخميس، على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب فيورنتينا، وقد تأهل أتلانتا للمباراة النهائية بعد فوزه بمجموع المباراتين (5-4).
تقدم فيورنتينا في الدقيقة الثالثة عن طريق لويس مورييل، قبل أن يتعادل جوسيب إيليشيتش لأتلانتا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 69.
وضرب أتلانتا موعدا في المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام يوم 15 مايو/آيار المقبل، على الملعب الأولمبي للعاصمة الإيطالية روما، مع لاتسيو.
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