شكرا لقرائتكم ضمك يتحدى "سوء الأرضية".. ويطرق أبواب التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقترب نادي ضمك من دوري الأضواء بقوة ليحقق حلم الصعود لأول مرة في تاريخه، وهو المستقر حاليا في المركز الثاني بسلم الترتيب بـ63 نقطة وبفارق نقطة عن أبها المتصدر.

وقال محمد الكوكي، مدرب ضمك، في تصريح لـ"في المرمى": قمنا بنتائج تاريخية في دوري الدرجة الأولى وأن نحقق الحلم التاريخي بالصعود.. العشب الصناعي كان سببا لإصابات عديدة..

وأضاف علي العلياني، لاعب: الإدارة والجهاز الفني واللاعبون جميعنا تكاتفنا، وينقصنا فوز واحد ونفرح جميعنا بالصعود، وقد ارتحنا قليلا بعد تغيير الملعب إلى المحالة. وأضاف زميله حارس المرمى، خالد عثمان، حول سوء الأرضية وقال: أصيب لاعبان بقطع في الرباط الصليبي بسبب أرضية الملعب.

وزاد صالح أبو نخاع، رئيس ضمك وقال: وجدنا صعوبات في البداية، ونحن الآن على مشارف الصعود إلى دوري المحترفين ولكن الكوكب فريق لا يستهان به.