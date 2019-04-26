نتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري وتصدر الأهلي على الزمالك

نتابع مباراة الأهلي والمصري المذاعة مباشرة على قناة on sport وذلك في الدوري المصري المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من الدوري ومع إقتراب نهاية الدوري المصري لازالت المنافسة شديدة بين بيراميدز والزمالك والأهلي وقد فاجئ الجميع نادي بيراميدز بفوزه على النادي الأهلي ونادي الزمالك وصعوده للمركز الأول وهبوط الزمالك للمركز الثاني والأهلي للمركز الثالث في الدوري ويحتاج الأهلي وبشدة الفوز في مباراته اليوم ضد المصري حتي يصعد في الترتيب في الدوري المصري مرة أخري.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري on sport

انتهت مباراة الأهلي والمصري اليوم الخميس 25/4/2019 بعد لقاء قوى للغاية كان يعتبر اللقاء الأصعب المتبقي للنادى الأهلي من الأسبوع التاسع عشر، انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بتقدم النادى الأهلي بهدف مقابل لاشئ بينما استطاع النادى الأهلي إحراز الهدف الثاني بعدما أضاع العديد من الفرص تنتهي المباراة بفوز النادى الأهلي بهدفان مقابل لاشئ ليصعد للمركز الثاني بعدد نقاط 61 نقطة ويهبط الزمالك للمركز الثالث بعدد نقاط 60 نقطة بينما لازال بيراميدز متقدما في صدارة الدوري ب63 نقطة.