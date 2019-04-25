“تحديث”موعد مباراة القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين اليونايتد والسيتي والقنوات...

متابعينا الأعذاء يسعدنا أن نقدم لكم في هذا التقرير، كل التفاصيل الخاصة بلقاء المرتقب اليوم الأربعاء 24/4/2019 بين فريقي مانشيستر يونايتد ومانشيستر سيتي، في اللقاء المؤجل من السبوع 31، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البيريمرليج) واللقاء يقام علي ملعب أولد ترافورد الشهير ملعب اليونايتد، في تمام الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، ال9 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت H2، المشفرة.

يدخل فريق السيتي المباراة بشعار الفوز فقط، لتعويض جماهيرة الخروج من دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام الإسبوع الماضي، وإعتلاء قمة الدوري ففي حالة الفوز يرتفع رصيدة الي النقطة 89، ويكون في صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن مطاردة الريدز الذي يمتلك 88 نقطة.

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الفريقين القناة الناقلة التوقيت ملعب المباراة اليونايتد*السيتي بي إن سبورتH2 8 بتوقيت مكة،9 بتوقيت القاهرة أولد ترافورد

التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

التشكيل المتوقع لليونايتد:

حراسة المرمى(دي خيا)

خط الدفاع(دالوت،ليند بلوف،سيمولينج،شاو)

خط الوسط(ماك توميناي،بوغبا،مارسيال،ماتيتش،راشفورد)

خط الهجوم(لوكاكو)

التشكيل المتوقع للسيتي:

حراسة المرمى(إيديرسون)

خط الدفاع(لابورتي،أوتاميندي،سنوتز،واكر)

خط الوسط(بيرتا تدوسيلفا،غوند وغان،دافيد سيلفا،فرناندو نيو،أغويرو)

خط الهجوم(ستيرلنج)

متابعينا الأحباب نتمنى لكم الإستمتاع باللقاء، الذي من المتوقع أن يكون قمة نارية، كعادة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البيريمرليج)، ففي حالة فوز مانشيستر سيتي اليوم سيكون قطع 80% من التتويج باللقب، لأن المباريات المتبقية له في المسابقة مع فرق أقل بكثير من اليونايتد من حيث المستوى الفني.