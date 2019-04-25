رياضة | السيتي يجبر ليفربول على تهديد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيتي يجبر ليفربول على تهديد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق برشلونة الإسباني مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 مايو المقبل في الكامب نو.

اشار موقع الدون بالون الإسباني إلى أن برشلونة سيكون أمام معركة نارية ضد ليفربول سواء في مباراة الذهاب أو العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

واكد الموقع على أن ليفربول اصبح بعيد عن التتويج بلقب بطولة الدوري بعدما فاز مانشستر سيتي بمبارياته الصعبة كان آخرها الانتصار يوم أمس على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

واضاف الموقع، أن يورجن كلوب سيحاول إراحة نجومه في المباريات القادمة بعد ابتعاده نسبياً عن التتويج بالدوري في ظل تفوق مانشستر سيتي المتصدر.

وسيركز ليفربول على دوري الأبطال فقط لإنقاذ موسمه، بعد ابتعاده عن الدوري واستبعاده من كأس الاتحاد الإنجليزي لذلك سيقاتل لاعبيه للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، في حين ينافس برشلونة على لقب بطولة الدوري ولقب كأس إسبانيا ولقب دوري الأبطال.