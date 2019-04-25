رياضة | كلوب يعلن قائمة ليفربول لمواجهة هيديرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن قائمة ليفربول لمواجهة هيديرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الريدز استعدادًا لمواجهة هدرسفيلد تاون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ليفربول يستضيف نظيره هدرسفيلد تاون يوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الـ36، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وجاءت قائمة الريدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون ومينيوليه.

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في خط الدفاع: أرنولد وفان ديك وماتيب وجوميز وروبرتسون ولوفرين ومورينو .

في خط الوسط: فينالدوم وفابينيو وشاكيري ونابي كيتا وساديو ماني ومحمد صلاح وهندرسون وميلنر .

خط الهجوم: فيرمينو وستوريدج وأوريجي.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.