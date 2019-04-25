رياضة | يوفنتوس يرصد 35 مليون يورو لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرصد 35 مليون يورو لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من قبل برشلونة بالحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي.

وبحسب مانشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن يوفنتوس وجه أعينه صوب الفرنسي صامويل أومتيتي بعدما اقتنع بصعوبة خطف مواطنه رافاييل فاران من ريال مدريد في الصيف.

وشددت الصحيفة على أن يوفنتوس رصد 35 مليون يورو، قيمة التعاقد مع أومتيتي لكنه يضع سافيتش، لاعب أتلتيكو مدريد أيضا ضمن خياراته حال فشله في جلب الفرنسي من كامب نو.

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وعكس تقرير صحيفة آس الإسبانية، فإن الصحافة الكتالونية ذكرت اليوم أن أومتيتي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة في الصيف بالرغم من العروض من إنجلترا وإيطاليا لمدافع ليون السابق.

ويعاني أومتيتي من قلة المشاركة في الموسم الجاري بسبب المستوى المميز الذي يقدمه كليمنت لينجليت مع الفريق والذي استغل غياب مواطنه بداعي الإصابة في الفترة الماضية.

ويفكر برشلونة في بيع أومتيتي حال ضم ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي في الصيف.