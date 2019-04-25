رياضة | "أومتيتي" يحدد موقفه من الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أومتيتي" يحدد موقفه من الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية، أن الفرنسي صامويل أومتيتي لا يريد الرحيل عن فريقه برشلونة، برغم معرفته بأنه لم يعد أساسياً بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي، الذي بات يعتمد بشكل أكبر على مواطنه كليمو لينغليه في قلب الدفاع، إلى جانب جيرارد بيكيه.

بحسب صحيفتي ليكيب ولوباريزيان، فإن اللاعب صاحب (25 عاماً) أكد على وكلائه أن يرفضوا كافة العروض التي قد يتلقاها من أندية أخرى.

وأوضحت لوباريزيان أن المدافع يرغب في استعادة أفضل مستوياته والاستقرار في مدينة برشلونة، ويأمل أيضاً في أن يصبح قائد الفريق يوماً ما.

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من جانبها، أكدت ليكيب أن أومتيتي يعمل بجد من أجل استعادة أفضل مستوياته قبل الموسم القادم الذي لا يتخيل نفسه خلاله في أي مكان آخر سوى كاتالونيا".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر بـ"البلاوغرانا" يؤكد أن النادي يستبعد بيع اللاعب.

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الشكوك حول أومتيتي تتعلق بحالته البدنية وحالة ركبته التي تسببت في إبعاده عن الملاعب على مدار جزء كبير من الموسم، وهي فترة أحسن مواطنه لينجليه استغلالها.