الارشيف / اخبار الرياضه

بايرن يجتاز بريمن بصعوبة ويلاقي لايبزيغ في النهائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بايرن يجتاز بريمن بصعوبة ويلاقي لايبزيغ في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن 3 - 2، يوم الأربعاء، في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتأهل الفريق البافاري لمواجهة لايبزيغ في المباراة النهائية التي تقام في 25 مايو المقبل، على ملعب برلين الأوليمبي.

وتقدم بايرن في الدقيقة 36 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63، ورفض الفريق المضيف أن يرفع راية الاستسلام، فسجل هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 74 وميلوت ريشكا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدف التأهل لفريقه من ركلة جزاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يجتاز بريمن بصعوبة ويلاقي لايبزيغ في النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا