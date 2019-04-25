شكرا لقرائتكم بايرن يجتاز بريمن بصعوبة ويلاقي لايبزيغ في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فيردر بريمن 3 - 2، يوم الأربعاء، في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتأهل الفريق البافاري لمواجهة لايبزيغ في المباراة النهائية التي تقام في 25 مايو المقبل، على ملعب برلين الأوليمبي.

وتقدم بايرن في الدقيقة 36 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63، ورفض الفريق المضيف أن يرفع راية الاستسلام، فسجل هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 74 وميلوت ريشكا في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدف التأهل لفريقه من ركلة جزاء.