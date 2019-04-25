شكرا لقرائتكم رالي داكار.. استحواذ فرنسي على 22 لقباً منذ 1979 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيطرت فرنسا على معظم بطولات رالي داكار، بعد فوز 22 سائقا بالسباق منذ بدايته في عام 1979، كما تفوقوا على سائقي فنلندا واليابان وإسبانيا.

ومنذ مطلع البطولة قبل 40 عاماً، وبحسب دول الأبطال، فقد فازت فرنسا بـ22 لقبا، تلتها فنلندا بـ5، واليابان 3، متعادلة مع إسبانيا وقطر، وبطولتان لألمانيا، مقابل واحدة لجنوب إفريقيا وبلجيكا.

ويعد الفرنسي ستيفان بيترهانسيل الأكثر تحقيقا لرالي دكار، بـ7 بطولات، يليه الفنلندي آري فاتينين، 4، والفرنسي بيير لارتيجي بـ3 بطولات متساويا مع القطري ناصر العطية.

وبالنسبة لأكثر الشركات المصنعة فوزا بالبطولة، فإن ميتسوببيشي اليابانية تتصدر قائمة المنتصرين بـ12 لقبا متفوقة على الفرنسيتين بيجو، 7، وسيتروين 4 بطولات بجانب فولسفاغن وميني، وبورشه ورينج روفر وشليسر، 2، وبطولة واحدة لكل من ميرسيدس ورينو وتويوتا.