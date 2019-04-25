وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تنظم الإدارة العامة للتسويق الرياضي بوزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة من برنامج مدير التسويق الرياضي المحترف لعام ٢٠١٩ خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أبريل الجاري، وسيكون الافتتاح الأحد ٢٨ أبريل الساعة السابعة مساء فى فندق ماريوت بالزمالك (قاعة عايدة).

يحاضر في البرنامج مجموعة من الإعلاميين والمتخصصين في التسويق الرياضي من شخصيات عربية وأفريقية وأجنبية، ومتخصصين فى مجالات الهندسة والقانون لهم اتصال قوى بالتسويق الرياضى، إضافة إلى ممثلي بعض الأندية والاتحادات المصرية، وذلك بهدف تبادل الخبرات حتى يكون البرنامج بمثابة تجمع ضخم يهدف إلى زيادة الاستثمار الرياضى فى مصر.

ويحصل الدارسون على برامج فى التسويق الرياضى وعلاقته بالعديد من المجالات كالهندسة الرياضية، المنشطات، المنشآت الرياضية العملاقة، دور مدير أعمال اللاعبين المحترفين، إدارة الأزمات، الدعم الإلكترونى للنشاط الرياضى والتسويقى، التحليل المالى والمحاسبى للحسابات الختامية، الشئون القانونية داخل المنشآت الرياضية وعقود رعاية اللاعبين، العلامات التجارية وترويجها، الجرد

ويمنح المشاركون بالبرنامج شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وللتسجيل بالبرنامج من خلال الرابط http://emys.gov.eg/sports-marketing

كما يمنح العاملون بالمؤسسات الرياضية والشبابية والطلاب بكافة الجامعات المصرية تخفيض ٥٠% على الاشتراك بالبرنامج، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الدارسين.

فى نفس السياق وافقت وزارة

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نجحت فى إضافة برنامج مدير التسويق المحترف ضمن الأنشطة والبرامج المدعومة من قبل جامعة الدول العربية. الرياضية المصرية، وذلك بهدف تبادل الخبرات حتى يكون البرنامج بمثابة تجمع ضخم يهدف إلى زيادة الاستثمار الرياضى فى مصر.ويحصل الدارسون على برامج فى التسويق الرياضى وعلاقته بالعديد من المجالات كالهندسة الرياضية، المنشطات، المنشآت الرياضية العملاقة، دور مدير أعمال اللاعبين المحترفين، إدارة الأزمات، الدعم الإلكترونى للنشاط الرياضى والتسويقى، التحليل المالى والمحاسبى للحسابات الختامية، الشئون القانونية داخل المنشآت الرياضية وعقود رعاية اللاعبين، العلامات التجارية وترويجها، الجردالسنوى بالمنشآت الرياضية إلى جانب الإعلام الرياضى، وعلاقته بالتسويق والاستثمار الرياضى.ويمنح المشاركون بالبرنامج شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وللتسجيل بالبرنامج من خلال الرابط http://emys.gov.eg/sports-marketingكما يمنح العاملون بالمؤسسات الرياضية والشبابية والطلاب بكافة الجامعات المصرية تخفيض ٥٠% على الاشتراك بالبرنامج، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الدارسين.فى نفس السياق وافقت وزارة الرياضة الإسبانية على وضع شعارها على شهادة برنامج مدير التسويق المحترف، تمهيدا لتوقيع برتوكول بين وزارتى الشباب والرياضة المصرية والإسبانية بهدف تطوير النسخ المستقبلية، وكى يصبح البرنامج ذو صبغة دولية.جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نجحت فى إضافة برنامج مدير التسويق المحترف ضمن الأنشطة والبرامج المدعومة من قبل جامعة الدول العربية.

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