رياضة | صحيفة إنجليزية: محمد صلاح لم يشارك في مران ليفربول قبل مواجهة هيدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية: محمد صلاح لم يشارك في مران ليفربول قبل مواجهة هيدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت يوم أمس الأربعاء استعدادًا لمواجهة هدرسفيلد يوم غدًا الجمعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية اليوم أن صلاح لم يظهر مع زملاءه في تدريبات الأمس، بعد عودته بساعات قليلة من رحلة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان "محمد صلاح" قد سافر إلى أمريكا، لحضور حفل أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019 والمنظمة من قبل مجلة "TIME"، بعد اختياره من ضمن الأسماء الرسمية المعلنة لأكثر الشخصيات تأثيرًا طبقًا للمجلة الأمريكية.