جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يرهن المكافآت بمباراة الزمالك ضد النجم الساحلي

أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن المكافآت التى وعد بها مرتضى منصور رئيس النادى، اللاعبين بصرفها قبل مواجهة نادي بيراميدز فى المباراة التى انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد، ببطولة الدورى، ستكون مرهونة بعبور مباراة النجم الساحلى التونسى.

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موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلى

ويلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية فى استاد برج العرب يوم الأحد المقبل.

محمود عبد العزيز

ومن المقررأن يعود لتشكيلة الزمالك محمود عبدالعزيز لقيادة خط الوسط بجوار طارق حامد، بعد مطالبة الجهاز المعاون للسويسرى جروس ضرورة إشراكه فى تلك الموقعة، لإعادة الاتزان بخط وسط الفريق، بعد التذبذب الذى حدث فى المباراة الماضية، منذ إصابة الدولى التونسى فرجانى ساسى، فى لقاء حسنية أغادير المغربى.