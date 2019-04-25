رياضة | بعد فشل التعاقد مع "مبابي".. ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشل التعاقد مع "مبابي".. ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​ريال مدريد​ الاسباني يسعي بقوة للحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد يخطط لضم "ساديو ماني" بعد فشل التوصل لأي اتفاق مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وذكر الموقع الاسباني أن ليفربول لن يتخلى عن ماني بأقل من 200 مليون يورو.

ويسعي ريال مدريد للتخلي عن لاعبه الاسباني الدولي ماركو أسينسيو والمقدرة قيمته بـ150 مليون يورو مع دفع 30 مليون يورو نقدياً لاغلاق الصفقة.

وستواجه الملكي مشكلة في تنفيذ خطته لضم "ماني"، وهي أن ليفربول يقدر قيمة أسينسيو بـ100 مليون يورو فقط، لذلك سيطلب مبلغ إضافي نظير رحيل ماني عن الانفيلد.