رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق خيتافي، مع منافسه فريق ريال مدريد، يوم الخميس 25 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي، وذلك بعد فوز البارسا في مباراة تلك الجولة أمام فريق ديبورتيفو الأفيس، وينافسه أتليتكو مدريد على لقب الليجا حتى الآن.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد :-

حراسة المرمى : نافاس.

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خط الدفاع : كارفخال - ناتشو - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق خيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد نادي خيتافي في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.