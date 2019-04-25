رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي يوم الخميس 25 أبريل في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي يوم الخميس 25 أبريل في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق خيتافي، منافسه فريق ريال مدريد، يوم الخميس 25 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق خيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويرغب فريق ريال مدريد في الفوز على فريق خيتافي خلال تلك المباراة، من أجل المنافسة على المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، وإنهاء الموسم بشكل جيد وعدم احتلال المركز الثالث.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما يحل فريق خيتافي في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد نادي خيتافي في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.