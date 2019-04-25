انت الان تتابع مدرب المنتخب: لم نحدد حارس مصر في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ ص

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن مستوى حراس المرمى مرتفع في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يتوقع تألقهم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل. وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة النهار، أنه لم يستقر حتى الآن على اسم الحارس الذي سيقود المنتخب في مباريات بطولة إفريقيا، خاصة أن البطولة ستنطلق بعد نحو شهرين من الآن وهي الفترة التي قد تشهد تغيرات.

وتحدث مدرب المنتخب، عن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، استعدادًا للبطولة، مؤكدًا أن القائمة الأولى ستشهد ضم 30 لاعبًا، قبل يتم الاستقرار على القائمة النهائية للبطولة التي ستضم 23 لاعبًا. وأكد، أن الجهاز الفني بقيادة أجيري، يحاول خلال مواجهتي تنزانيا وغينيا الوديتين الوصول لأقصى

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