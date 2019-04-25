انت الان تتابع لجنة الحكام تفتح تحقيقًا مع «حكام التمرد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد بركات ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص

عصام عبد الفتاح

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، فتح تحقيق مع الحكام الأربعة أسامة إسماعيل، ومحمد صابر، وأحمد مقبل، وصالح سلامة، بعدما قادوا حملة للتمرد على رئيس اللجنة. كما قرر اللجنة إحالة الحكام الأربعة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ عقوبات قاسية ضدهم خاصة بعدما هاجموا لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما سبق ومنعه اتحاد الكرة. وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن أسماء طاقم الحكام المكلف بإدارة مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس، على استاد «المكس» بالإسكندرية.

مباراة الأهلي والمصري هي مباراة مؤجلة من منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدير المباراة طاقم تحكيم مكسيكي مكون من روبيرتو جارتسيا، حكم ساحة، ويعاونه كل من أندريا هيرنانديز، مساعدا أول وكريستيان كابك، مساعدا ثانيا، وإيريك ميرندا، حكمًا رابعًا. ويأتي تعيين حكام أجانب للمباراة

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