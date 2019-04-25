شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت ينهي اتفاقه مع عودة على تجديد عقده موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادى بتروجت اتفاقه مع محمد عودة، المدير الفنى للفريق، على تجديد عقده لمدة موسمين، عقب نهاية الموسم الجارى، وتولى عودة المهمة الفنية للفريق البترولى عقب انطلاق مباريات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز خلفا لمؤمن سليمان الذي حقق نتائج سلبية مع الفريق أدت لرحيله، وينتهى عقد محمد عودة الحالى مع الفريق البترولى بنهاية الدورى في نسخته الحالية، وجاء ذلك بعدما نجح المدير الفنى في انتشال الفريق من سلسلة النتائج السلبية ونجح في الهروب من قاع المسابقة وبات قريبا من التواجد في المنطقة الدافئة لجدول الدورى بعدما حقق فوزا غاليا في المباراة الماضية على حساب النجوم بهدفين مقابل هدف، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو بتروجت جلسة نهائية مع محمد عودة لتوقيع عقود التجديد بشكل رسمى خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى الاتفاق على الصفقات التي سيحتاجها الفريق في الموسم الجديد.

كما رصد مجلس الإدارة مكافآت خاصة للاعبين من أجل البقاء في بطولة الدورى الممتاز، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع الحالة المعنوية والفنية للفريق، وانعكس تأثيره على نتائج بتروجت خلال المباريات الماضية.

جاء ذلك في الوقت الذي حدد فيه مسؤولو النادى 8 ملايين جنيه للاستغناء عن أحمد العجوز لاعب وسط الفريق، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز، على رأسها الإسماعيلى ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى، وذلك بعد أن استقر الرأى داخل الجهاز الفنى على الاستغناء عن اللاعب، فضلاً عن خروجه من حسابات الجهاز الفنى وتواجده على مقاعد البدلاء خلال المباريات الأخيرة.