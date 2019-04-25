شكرا لقرائتكم خبر عن «صيام رمضان» يهدد ليفربول أمام البارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن أزمة كُبرى تواجه الفريق الكروى الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم الدولى المصرى محمد صلاح، خلال مواجهة برشلونة الإسبانى، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن الثنائي محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى، لاعبى الريدز، سيتأثران بسبب الصيام في شهر رمضان خلال مواجهة الفريق الكتالونى في منافسات «الشامبيونزليج».

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من مايو، على ملعب «كامب نو»، ولكن مباراة العودة على ملعب «أنفيلد» يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، ستكون في ثانى أيام شهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة إصرار الثنائى على الصيام قد يؤثر ذلك على قدراتهما الفنية والبدنية في مواجهة فريق بحجم برشلونة الذي يملك العديد من النجوم الأبرز على مستوى العالم، لاسيما وأن المباراة ستكون حاسمة للتأهل إلى المباراة النهائية، التي من المقرر إقامتها في يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا متروبوليتانو»، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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وأوضحت الصحيفة أن ليفربول تأثر في العام الماضى خلال نهائى دورى أبطال أوروبا، بسبب صيام ساديو مانى ومحمد صلاح، في مواجهة ريال مدريد، التي فاز بها الميرنجى بنتيجة 3/1، في اللقاء الذي خرج فيه الفرعون المصرى مصابًا بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس قائد الفريق الملكى.

وكان ليفربول قد تأهل إلى نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على بورتو البرتغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، وفى لقاء الإياب بنتيجة 4/1، فيما تأهل برشلونة بعد الفوز على مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وفى لقاء العودة فاز البلوجرانا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويعيش محمد صلاح فترة مميزة مع ليفربول حيث يتقاسم صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 19 هدفًا مع الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، والجابونى أوباميانج، لاعب فريق أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة هيدرسفيلد غدًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين، في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويصارع الريدز نظيره مانشستر سيتى على صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بينما يحتل السيتى المركز الثانى برصيد 86 نقطة، وله مباراة أمام مانشستر يوناتيد، والجريدة ماثلة للطبع.

يُذكر أن ليفربول كان قد حقق فوزا غاليا على كارديف سيتى، في الجولة الماضية، بهدفين دون مقابل، أحرزهما فينالدوم وميلنر، وساهم صلاح في الحصول على ركلة جزاء للريدز.