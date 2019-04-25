شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال في القلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق هزيمة الزمالك أمام بيراميدز، الثلاثاء، بهدف دون مقابل، داخل جدران القلعة البيضاء، بعد أن اشتعلت الأجواء، قبل موقعة النجم الساحلى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من بطولة كأس الاتحاد الإفريقى.

وكان الزمالك افتقد صدارة الدورى الممتاز عقب الهزيمة أمام بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26، حيث تراجع الفريق الأبيض إلى المركز الثانى بعدما تجمد رصيده عند 60 نقطة، فيما تصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة ولكن بفارق مباراتين عن الفريق الأبيض.

واشتعل غضب مرتضى منصور، رئيس النادى، على السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، حيث طالبه بسرعة تصحيح الأوضاع قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام النجم الساحلى، لاسيما أن الفريق التونسى يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التتويج ببطولة كأس زايد أمام الهلال السعودى، إلى جانب فوزه في مباراتى الذهاب والإياب أمام الهلال السودانى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيس القلعة البيضاء طالب المدير الفنى بمنح جميع اللاعبين فرصة نظرا لضغط المباريات إلى جانب حالة الإجهاد التي يعانى منها اللاعبون في الفترة الأخيرة بسبب مشاركة الفريق في بطولتى الدورى والكونفيدرالية.

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ويرفض منصور محاسبة المدير الفنى السويسرى خلال الوقت الحالى، حيث ينتظر الانتهاء من مباراتى الذهاب والإياب أمام النجم الساحلى، نظرا لأهميتهما خاصة أنهما تعتبران مفترق طرق للقلعة البيضاء هذا الموسم، حيث لا يريد تشتيت أذهان اللاعبين.

في نفس السياق، حرص جروس على تعنيف اللاعبين عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز داخل غرفة خلع الملابس، حيث شدد على عدم تقديم اللاعبين مستواهم المعهود، موضحا أن الهزيمة تصعب موقف الفريق في المنافسة على بطولة الدورى الممتاز.

وانتقد المدير الفنى العديد من اللاعبين الذين لم يظهروا بمستواهم على الإطلاق خلال اللقاء، مبديا غضبه من لاعبى خط الهجوم، وأن الفريق لم يكن له أي هجمات مؤثرة على مدار المباراة، ولكنه في نفس الوقت طالبهم بضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام النجم الساحلى الذي يضم نجوما عديدة، مطالبهم بتحقيق الفوز بنتيجة جيدة خلال لقاء الذهاب حتى لا تكون مهمة العودة في «سوسة» صعبة على القلعة البيضاء، خاصة أن أجواء الجماهير التونسية تمثل ضغطا على لاعبى الفريق.

في السياق ذاته، هاجمت بعض جماهير الزمالك جروس بسبب عدم نجاحه في إدارة المباراة بشكل جيد، عكس الأرجنتينى رامون دياز، الذي نجح في السيطرة على اللقاء والخروج بالنقاط الثلاث بفضل تغييراته الخططية خلال المباراة، كما انتقدت الخطة العشوائية التي لعب بها الفريق، خاصة أن المدير الفنى يرفض تغيير الخطة بعد إصابة فرجانى ساسى، نجم الفريق، حيث يلعب بطارق حامد وحيدا في وسط الملعب، إلى جانب يوسف إبراهيم «أوباما» الذي فقد خطورته في الهجوم نظرا لتأديته واجبات دفاعية.

من جهة أخرى، رفض المدرب السويسرى منح الفريق راحة وواصل تدريباته على ملعب النادى استعدادا لمواجهة النجم الساحلى، وحرص جروس على تصحيح أخطاء خاصة على المستوى الدفاعى، من خلال تمركز اللاعبين في الكرات الثابتة لاسيما وأن الفريق التونسى يتميز في الضربات الثابتة والرأسيات، وهو الأمر الذي يعانى منه لاعبو الفريق الأبيض، واستقر على دخول الفريق في معسكر مغلق بعد غد السبت في الإسكندرية قبل المباراة بيوم واحد، وهى سياسة يتبعها جروس منذ بداية الموسم.