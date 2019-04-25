أتلتيكو مدريد يعبر فالنسيا ويؤجل تتويج برشلونة بالليجا

حقق أتلتيكو مدريد الانتصار على فالنسيا بنتيجة (3-2) مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليجا.



وسجل الأهداف لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقة 9، وجريزمان في الدقيقة 49، وأنخيل كوريا في الدقيقة 81، بينما سجل هدفي فالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 36، وداني باريخو في الدقيقة 77.



وبهذا الانتصار يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.



وتأجل تتويج برشلونة المتصدر صاحب الـ80 نقطة، بلقب الليجا إلى مواجهة السبت المقبل ضد ليفانتي في معقله "كامب نو"، إذا حقق البلوجرانا الانتصار في اللقاء. *موقع كورة



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