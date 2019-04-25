رياضة | سيناريو الريال يتكرر.. لعنة العقد الدائم تُصيب سولشاير مع مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو الريال يتكرر.. لعنة العقد الدائم تُصيب سولشاير مع مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي سولشاير أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين مساء الأربعاء في مباراة الجولة 31 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وأصبحت نتائج وتصريحات المدرب سولشاير محل جدل وذلك بعد توقيع عقد دائم مع مانشستر يونايتد حيثُ هدد النرويجي في تصريحاته الأخيرة اللاعبين الذين وصفهم بـ"المتخاذلين" وأكد أن ميركاتو الشتاء سيشهد تغييرات في التشكيلة.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد حالياً المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة بعد خوض 35 مباراة حتى الآن.

وخاض سولشاير مع اليونايتد بعد توقيع العقد في نهاية شهر مارس الماضي، 7 مباريات فاز بمباراتين وخسر 5 مواجهات فيما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد السقوط أمام برشلونة بثلاثية نظيفة إياباً بشكل غير متوقع رغم الأداء الكبير للشياطن في البطولة.

- نتائج اليونايتد بعد توقيع سولشاير العقد:

1- مانشستر يونايتد × واتفورد: 2-1

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2- وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد: 2-1

3- مانشستر يونايتد × برشلونة: 0-1

4- مانشستر يونايتد × وست هام: 2-1

5- برشلونة × مانشستر يونايتد: 3-0

6- إيفرتون × مانشستر يونايتد: 4-0

7- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: 0-2

ويبدو أن لعنة توقيع العقد الدائم قد أصابت سولشاير مثلما حدث في ريال مدريد مع سانتياجو سولاري الذي وقع عقد دائم في منتصف شهر نوفمبر الماضي ولكن تراجعت النتائج وتمت إقالته في شهر مارس!