فينورد يسحق بريدا في الدوري الهولندي

اكتسح فينورد روتردام مضيفه بريدا 4 / صفر، اليوم الأربعاء، في المرحلة 32 للدوري الهولندي، والتي شهدت فوز أوتريخت و جرونينجن على فورتانا سيتراد وبي إس زفولة على الترتيب بنتيجة 2 / 1.

ورفع فينورد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بريدا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وتقدم الفريق الضيف منذ الدقيقة 11 عن طريق جيريمي جيستي، قبل أن يعزز زميله ديلان فنتي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 45.

وتكفل لاعب الوسط ينس تورنسترا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و70.

وفي المباراة الثانية، فاز أوتريخت على ضيفه فورتانا سيتراد 2 / 1.

Advertisements

ورفع أوتريخت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فورتانا سيتراد عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل كيرانو جيرك لاعب أوتريخت هدفي فريقه في الدقيقتين 4 و 68، فيما سجل أندريا باليتش هدف فورتانا الوحيد في الدقيقة 44.

وبالنتيجة ذاتها، فاز جرونينجن على مضيفه بي إس زفولة.

ورفع جرونينجن رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بي إس زفولة عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم جرونينجن في الدقيقة 20 عن طريق كاي سايرهويس، قبل أن يتعادل لينارث ثاي لزفولة في الدقيقة 47، ثم سجل بول جيلدون هدف الفوز لجرونينجن في الدقيقة 56.