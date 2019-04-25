الزمالك يعلن عدم التجديد لكريستيان غروس وسيبقي عليه لنهاية الموسم

اعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم تجديد عقد كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث ينتهي مدة عمله بنهاية شهر مايو المقبل، وذلك عقب حالة الغضب التي انتابت مرتضى منصور رئيس النادي، بعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

ومن جانبه أوضح مصدر داخل الزمالك أن مرتضي منصور قد حمل المدير الفني نتيجة المباراة، وصب غضبه على نجله أمير المشرف العام لفريق الكرة، لدفاعه عن غروس ورفضه لفكرة تعيين مدرب عام.

وأشار أن امير مرتضي قد طلب من والده عدم التسرع بأتخاذ قرار الاعلان عن مدرب عام في الوقت الحالي، وان عليه الانتظار لحين الانتهاء من لقاءات الذهاب والعودة في الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من أجل توفير المناخ المناسب للاعبين قبل لقاءي النجم الساحلي.

وعليه فاستقر رئيس الزمالك على عدم التجديد للمدرب السويسري عقب نهاية عقده دون الإطاحة به قبل نهاية الموسم.