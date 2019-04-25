ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

واصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مشواره نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الثاني على التوالي، حيث نجح في اقتناص صدارة الدوري الإنجليزي من منافسه نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقب الفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 31 من عمر الدوري الإنجليزي، ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في واحدة من أهم مباريات الفريق في مشواره بالموسم الحالي.

وشهدت المباراة سيطره كبيرة من لاعبي السيتي على اللقاء بشكل كامل، حيث نجح اللاعب بيرناردو سيلفا، من تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وسجل اللاعب الألماني ليروي ساني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، نجح السيتي في رفع رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقية نادي ليفربول الإنجليزي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.