“محدث اليوم” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ صراع الصدارة يشتعل بعد فوز السيتي علي...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم وفوز مانشيستر سيتي علي مانشيستر يونايتد بهدفين دون رد، ليقترب بشدة من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قطع هذة الخطوة الهامة في مشوار حصد اللقب، مسابقة الدوري الإنجليزي،ويصل للنقطة 89 ويتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك الفوز يحتل فريق ليفربول، وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي،

وأصبح رصيد فريق ليفربول، 88 نقطة، بعد إحرازه هدفين في مرمي فريق كارديف سيتي، وبذلك يكون ليفربول متأخر بفارق نقطة عن فريق مانشستر سيتي منافسه اللدود، ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وفريق تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد67 نقطة، ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 64 نقطة.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي “ثلاثة علي الصدارة”

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 19 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف

أوباميانج لاعب أرسنال 19 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 18 هدف

هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف

إدين هازارد لاعب تشيلسي 16 هدف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 15 هدف

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد 13 هدف

لاكازيت لاعب أرسنال 13 هدف

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