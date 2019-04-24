مرتضى يعنف جروس.. تفاصيل جلسة الثنائي بعد هزيمة الزمالك أمام بيراميدز

انتهت الجلسة التي دارت بين مرتضى منصور رئيس الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الساعات القليلة الماضية. وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن رئيس القلعة البيضاء ناقش مع السويسري أسباب الخسارة من بيراميدز أمس بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين للدوري. وشدد المصدر، على أن رئيس الزمالك عنف جروس، بسبب ما حدث والخسارة بهدف دون رد، وأنه ليس راضيًا على نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة محليًا وأفريقيا. ووجه رئيس الزمالك سؤاله إلى المدرب الأجنبي، لمعرفة إصراره على مشاركة عدد من لاعبي الفريق بشكل دائم، والدفع بلاعبين بعيدين عن مستواهم بشكل واضح.

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