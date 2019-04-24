انت الان تتابع تفاصيل خبر عُمان أول دولة عربية تستضيف بطولة العالم لكرة الطاولة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:51 مساءً - فازت سلطنة عُمان باستضافة بطولة العالم لرواد كرة الطاولة عام 2022، خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، المنعقدة على هامش بطولة العالم بالعاصمة المجرية بودابست.

وحصلت عُمان على حق تنظيم البطولة، التي تعد إحدى أهم بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بعدما قدمت ملفاً متكاملاً أبرزَ إمكانات السلطنة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، والمقومات السياحية، والأمنية، فضلاً عن علاقاتها المتميزة مع كل دول العالم.

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وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة العُمانية لكرة الطاولة عبد الله بن محمد بامخالف، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن "إسناد تنظيم بطولة العالم لرواد كرة الطاولة إلى عُمان سيسهم بدور كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي، والترويج للسياحة، إلى جانب نشر اللعبة داخل السلطنة".

واستضافت دول كندا وسويسرا واليابان وألمانيا والصين والسويد ونيوزيلندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية النسخ السابقة من بطولة العالم لرواد كرة الطاولة، في الفترة ما بين عامي 2000 و2018.

وتنظم فرنسا النسخة المقبلة من البطولة العالمية العام المقبل (2020)، في حين ستكون عُمان أول دولة عربية تنظم هذا الحدث عام 2022، لتلحق بذلك بركب الدول العالمية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.