شكرا لقرائتكم تبرئة رئيس برشلونة السابق من اتهامات بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت وثائق للمحكمة العليا يوم الأربعاء أن السلطات الإسبانية برأت ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة من اتهامات في تحقيق غسل أموال. واعتقل روسيل في مايو 2017 في إطار تحقيق تركز على مبيعات حقوق سمعية وبصرية مرتبطة بالمنتخب البرازيلي. وكشفت وثائق المحكمة العليا أنه تمت تبرئة ستة أشخاص من اتهامات غسل الأموال والانتماء لمجموعة إجرامية، واستقال روسيل من رئاسة برشلونة في 2014 بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقا في مخالفات تتعلق بصفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار، ونفى روسيل ارتكاب أي أخطاء.

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