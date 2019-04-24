رياضة | مفاجأة.. هدف برشلونة يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هدف برشلونة يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فريدي يوبيتش المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن فريقه يجد صعوبة كبيرة للحفاظ على مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش خاصةً في ظل إهتمام عديد الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وصرح بوبيتش لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه يوجد إمكانية حقيقه لرحيل اللاعب صوب ريال مدريد على الرغم من أن الجميع يرغب في بقاءه بين جدران آينتراخت لكن أيضاً يجب علينا أن نكون واقعيين لا يمكن لأي لاعب أن يرفض عرض من عملاق الأندية الأوروبية ريال مدريد.

وأنهى بوبيتش تصريحاته أن الملكي يقف حائلاً بين اللاعب ومستقبله في آينتراخت خاصةً وأن الفريق نجح في الحصول على خدماته بصورة نهائية قادماً من صفوف بنفيكا البرتغالي مقابل 12 مليون يورو بعد تألقه اللافت وتسجيله سبعة عشر هدفاً في البونسليجا حتى الآن بالإضافة إلى ثمانية أهداف في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة إنتقال يوفيتش للملكي خزينة النادي مبلغ 70 مليون يورو خاصةً وأن زين الدين زيدان يسعى لخطف اللاعب من برشلونة الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدماته.