نجوم الجونة وجماهير أوروبا في افتتاح المتجر الرسمي (صور)

شهد افتتاح المتجر الرسمي لنادي الجونة حضور ومشاركة نجوم الفريق والجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي وحسام غالي مدير الكرة. وتواجد الفنان كريم فهمي وزوار من جنسيات أوروبية مختلفة في اليوم الأول للمتجر.

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