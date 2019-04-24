أتلتيكو مدريد يسعى لخطف صفقة ميلان

يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى تعزيز صفوفه من نظيره ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن أتلتيكو مدريد يخطط لضم الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان، بمجرد قيام الروسونيري بشراء عقده بالكامل من نظيره أتلانتا، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويلعب كيسي معارًا لصالح ميلان حتى نهاية هذا الموسم مقابل 10 ملايين يورو، لكن ميلان يملك خيار ضمه بصفة نهائية مقابل دفع 26 مليون يورو في نهاية الموسم، أي أن الصفقة ستكلف ميلان، نحو 36 مليون يورو.

وخاض فرانك كيسي، البالغ من العمر 22 عامًا، 36 مباراة بقميص ميلان هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.