صحيفة انجليزية: فان دايك يفوز بجائزة لاعب العام

كشفت صحيفة "ميرور" الانجليزية أن الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول، تفوق على رحيم سترلينج وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

تنافس فان دايك ضمن القائمة المختصرة التي ضمت 5 لاعبين بجواره، وهم رحيم سترلينج، ساديو مانى، إيدين هازارد، سيرجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا.

وأوضحت الصحيفة أن فان دايك تفوق على سترلينج في الصراع من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في العام، الذي كان أقرب منافس له.

حصل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر على جائزة لاعب العام الموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين، لكنه لم يدخل القائمة المختصرة هذا الموسم.

ولعب فيرجل فان دايك دورًا هامًا في منافسة ليفربول الموسم الحالي على لقب الدوري الانجليزي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.