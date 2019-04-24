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جدة - عمرو شويل حكم مباراة الأهلى والمصرى بطل أزمة ميسى بكوبا أمريكا 2015 فرضت علامات الاستفهام على نوعية الحكام الأجانب التى يستقدمها اتحاد الكرة للدورى المصرى والتى تسببت خلال الفترة الماضية بحالة من الغضب داخل الأندية نتيجة قراراتهم الغريبة والعكسية حسب وصفهم. مباراة الأهلى والمصرى وبطل الواقعة المقبل هو طاقم تحكيم مكسيكى على رأسه الدولى روبيرتو جارسيا الذى سبق وأن أدار مباراة الأرجنتين وكولومبيا بربع نهائي كوبا أمريكا 2015 بعدما رد بشكل عجيب على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل وبطل الواقعة المقبل هو طاقم تحكيم مكسيكى على رأسه الدولى روبيرتو جارسيا الذى سبق وأن أدار مباراة الأرجنتين وكولومبيا بربع نهائي كوبا أمريكا 2015 بعدما رد بشكل عجيب على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بأن هذه هى كرة القدم فى أمريكا اللاتينية الأمر الذى دفع للبرغوث للغضب الشديد نتيجة تعرضه للإيذاء والضرب من جانب لاعبي كولومبيا. وشهدت المباراة الشهيرة أزمة كبيرة من جانب الحكم الذى فقد السيطرة على الخشونة من جانب لاعبى كولومبيا ما تسبب فى شكوى الأرجنتين للاتحاد القارى من عدم الحفاظ عليهم. نرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن حكم اللقاء: 1 ) روبرتو جارسيا أوروزكو من مواليد 24 أكتوبر 1974 حكم كرة قدم مكسيكي 44 عام . 1 ) روبرتو جارسيا أوروزكو من مواليد 24 أكتوبر 1974 حكم كرة قدم مكسيكي 44 عام . 2) حكم دولي منذ 2007. Advertisements 3) ادارة مباراة الافتتاح فى بطولة كوبا اميركا 2016 بين امريكا وكولومبيا. 4) جارسيا صاحب أكبر عدد من البطاقات الصفراء حيث أشهر 53 بطاقة صفراء فى 12 مباراة أدارها خلال جميع المسابقات. 5 ) قام بطرد لاعبين فقط خلال المباريات التى أدارها و احتسب 11 ضربة جزاء. الأهلى ضد المصرى ويلتقى الأهلى والمصرى البورسعيدى فى تمام الثامنة مساءًا على أرضية ملعب استاد المكس بمدينة الإسكندرية ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 19 لبطولة الدوري المصرى الممتاز. ترتيب الدوري المصرى ويقبع الأهلى فى الترتيب الثالث لجدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 58 نقطة، خلف كل من بيراميدز المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني بينما يأتى المصرى فى الترتيب الرابع للبطولة. ويقبع الأهلى فى الترتيب الثالث لجدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 58 نقطة، خلف كل من بيراميدز المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني بينما يأتى المصرى فى الترتيب الرابع للبطولة.

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